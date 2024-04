Aldo Serena, capocannoniere dell'Inter dei record che vinse nel 1988/89 lo scudetto col primato per l'era dei due punti (58) ha risposto a un commento su Twitter in cui si paragonava la rete dello scorso weekend di Osimhen al Monza con quello dello stesso Serena alla Juventus in quel campionato. "È proprio così, anche se con un non celato orgoglio devo dire che la cornice è completamente diversa, sia per lo stadio che per la partita", dice Serena.

