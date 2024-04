Nicola Savino, noto tifoso interista, ha parlato durante il collegamento a Dazn dopo la vittoria dell'Inter a Udine: "Soddisfatto sì perché a parte gli scherzi, ventitré tiri a tre e 78% di possesso palla: le chiacchiere stanno a zero. Poi uno può anche sembrare antipatico quando è così… I miei preferiti? Mi sanguina il cuore quando vedo Frattesi in panchina. Quando entra a 4 minuti dalla fine io trasecolo, vado a San Siro sempre quando gioca l’Inter e lui è uno dei miei preferiti. Poi che dire, Calhanoglu che non sbaglia mai un rigore. Barella, Pavard, persino Sommer che ha collezionato decine di clean sheet anche se non si è capito bene cosa è successo sul gol di Samardzic".