La Lazio di quest'anno può puntare alla Champions League? Alla vigilia dello scontro diretto con l'Atalanta, Maurizio Sarri preferisce volare basso in conferenza stampa: "Gli obiettivi devono essere credibili. La Lazio non è tra le prime 4 per stipendi e fatturato - ricorda il tecnico biancoceleste -. Non abbiamo alcuna responsabilità di questo tipo. Un conto sono obiettivi credibili, un altro i sogni.