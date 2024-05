Nel post partita di Juventus-Monza, Raffaele Palladino ha parlato di Di Gregorio ai microfoni di DAZN. Il portiere è ad un passo proprio dai bianconeri. "Sono un ex juventino, conosco la mentalità e lo spirito del club. Se va lì dovrà tenere a mente che la Juve ha una mentalità vincente, si va là per vincere", le sue parole.

"Deve continuare a lavorare con la mentalità che ha dimostrato di avere. E poi l'ho stretto forte a me per ringraziarlo per quello che ha fatto per noi negli ultimi due anni, ci ha dato tantissimi punti ed ha dimostrato di essere un grande portiere", ha concluso Palladino.