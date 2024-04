Intervistato da TVPlay, l'ex portiere dell'Inter Gianluca Pagliuca ha elogiato Yann Sommer per la sua prima stagione in nerazzurro: "Sommer ha fatto un’ottima stagione, sempre decisivo e l’Inter ha fatto una plusvalenza incredibile considerando anche l’acquisto e la cessione di André Onana. Sommer non è un ragazzino ma è affidabilissimo. Il gol di ieri per me è un concorso di colpe tra lui e Denzel Dumfries che l’ha un po’ ingannato, ma non è successo niente e passerà nel dimenticatoio”.

Ma sarà ancora l'elvetico a difendere i pali dell'Inter la prossima stagione? "L’Inter ha bisogno di un portiere affermato, non una scommessa. A me sarebbe piaciuto Guglielmo Vicario e so che l’Inter c’ha pensato, ma poi è andato al Tottenham. Non dimentichiamo che Sommer ha 35 anni ma è ancora nel pieno della sua forza e per qualche anno sarà ancora il portiere nerazzurro”.