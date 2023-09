Luciano Spalletti perde i pezzi a poche ore dal suo esordio da ct della Nazionale italiana. Come annunciato dalla FIGC, infatti, Federico Chiesa e Lorenzo Pellegrini hanno lasciato il ritiro azzurro perché vittime di problemi muscolari. I due, dunque, non saranno a disposizione né per la gara di domani con la Macedonia del Nord né per quella con l'Ucraina, in programma a San Siro martedì sera.