"Complimenti al Milan campione e all’Inter seconda. Ma complimenti anche a noi che chiudiamo terzi con 9 punti di vantaggio sulla quarta e 15 sulla quinta, in un anno in cui eravamo partiti per tornare in Champions". Tweet di fine stagione per il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis, che ci tiene anche ad applaudire anche i risultati delle rivali impegnate fino all'ultimo nella lotta scudetto. "Grazie a Spalletti, allo staff, alla squadra e a tutti quelli che lavorano nel Napoli. Un grazie a tutti i nostri tifosi e simpatizzanti ovunque nel mondo", chiude il patron del club partenopeo.