Intervistato da Inter TV dopo la vittoria in rimonta contro la Lazio, il centrocampista nerazzurro Henrikh Mkhitaryan ha commentato così il risultato di oggi a San Siro, fondamentale per alimentare le speranze dell'Inter di centrare una delle prime quattro posizioni: "Già dal primo minuto abbiamo controllato la partita, purtroppo abbiamo preso gol. Ma non abbiamo mollato, abbiamo lottato fino alla fine e abbiamo vinto la gara grazie ai giocatori subentrati. È rimasto un mese di campionato, vogliamo dare il massimo vincere le partite ed essere tra le prime quattro. Ci aspetta un mese tosto, ma siamo pronti ad affrontare tutte le gare".

State bene dal punto di vista fisico e mentale.

"Speriamo che questa vittoria ci dia ancora più fiducia, abbiamo una rosa fortissima e chi giocherà darà il massimo per far vincere la squadra. Chi ha giocato ha dato tutto, chi è entrato ci ha dato una mano e ci ha fatto vincere la partita. Abbiamo tanti giocatori che possono fare la differenza.

Questa stagione può diventare indimenticabile.

"I cavalli si vedono alla fine come mi hanno insegnato, vogliamo vincere e far vedere che quello che è successo nel corso di questo campionato non rispecchia il valore della squadra".