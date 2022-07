Giocondo Martorelli è intervenuto ai microfoni di TMW Radio per parlare del caso Dybala. "E' ancora senza squadra, il che è incredibile, ma bisognerebbe capire che le dinamiche del calciomercato sono cambiate - le sue parole -. Agenti e calciatori dovrebbero realizzare che certe attese non posso essere più rispettate. Via dalla Juve? La decisione è stata dettata da un punto di vista tecnico e progettuale. I problemi non sono mai stati di tipo economico”.