La Supercoppa Italiana è ancora una volta nerazzurra: l'Inter batte il Napoli e porta a casa la terza Supercoppa consecutiva, ottava della sua storia. A firmare il successo è il solito Lautaro Martinez che negli scampoli finali di partita trova la zampata giusta scrivendo i titoli di coda di una partita molto combattuta. A commentare quanto ottenuto è proprio il capitano che a Inter TV dice: "Quanto pesa? Abbastanza, e non solo fisicamente. Per noi era il primo obiettivo della stagione. In questo anno abbiamo già giocato la semifinale a un gran livello, poi dovevamo affrontare il Napoli che è un avversario di grande valore. Le finali si giocano in maniera diversa, lo abbiamo capito e ci abbiamo creduto fino alla fine e riportato a casa ancora una volta questa coppa per la terza volta".

Quanto è stato bello portare la coppa sotto i tifosi?

“Ci stavo pensando già da tanto tempo. Sono molto contento e orgoglioso perché abbiamo fatto una gran finale, con grande coraggio. Quando loro sono rimasti in dieci è stato più facile, ma quando la grande squadra avversaria si chiude bene dietro è difficile trovare gli spazi. Poi abbiamo fatto una grande giocata, Davide mi ha fatto passare e ho trovato la porta. È andato bene per i nostri tifosi".

È stata sofferta quanto meritata?

“Tantissimo. Abbiamo avuto tanto tempo con un uomo in più, ma abbiamo sofferto tanto. Ma abbiamo mantenuto però la tranquillità fino all’ultimo minuto e siamo riusciti a portarla a casa".

123 gol con la maglia dell’Inter. Hai raggiunto Bobo Vieri, quanta soddisfazione c’è?

“Sono molto contento e orgoglioso di aver raggiunto un grande come lui. Ma devo continuare perché gli obiettivi personali contano ma relativamente. Dobbiamo lottare da fratelli, da famiglia e questo la gente lo ha capito”.

Primo trofeo da capitano. Che parola scegli per definire questa coppa?

“La parola è sicuramente sacrificio perché ne facciamo tanti ogni giorno per alzare il livello. Lo stiamo facendo, con lo staff, il mister… Anche Pavard è un grande giocatore (dice ridendo mentre gli passa la Coppa, ndr)”.