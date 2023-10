La UEFA sanziona l'Ucraina. Il massimo organo calcistico europeo ha deciso di multare la federazione ucraina con 15.000 euro di ammenda, di chiudere parzialmente lo stadio in occasione della prossima partita casalinga in competizioni UEFA e di vietare la vendita dei biglietti da parte della stessa federazione: il prossimo impegno casalingo dell'Ucraina sarà contro l'Italia a Leverkusen (sede neutra per il conflitto russo-ucraino), ultimo delle qualificazioni per gli Europei in Germania del 2024. Per quella partita la federcalcio ucraina sarà quindi chiamata a comunicare alla UEFA quali settori dello stadio saranno chiusi: servirà un minimo di 5.000 posti lasciati vuoti.

Il motivo della sazione è legato ai match Ucraina-Inghilterra e Italia-Ucraina, dove i tifosi ucraini gialloblu si son resi protagonisti di comportamenti razzisti, blocco dei passaggi pubblici e accensione di fumogeni.