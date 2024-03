"The eyes chico, they never lie".

Celebre frase di Scarface, diventata cult e utilizzata spesso e volentieri da chiunque per far fede alle emozioni che solo uno sguardo riesce a rivelare perché come dice Al Pacino, o meglio, Tony Montana, 'gli occhi non mentono mai'. Frase utilizzata oggi dalla Lega Serie A per portare all'attenzione degli sul posticipo di stasera, che farà da cornice alla 27esima giornata di Serie A, tra Inter e Genoa. Una gara che, nessuno, come Diego Alberto Milito, doppio ex di entrambe, vive al 100% con sentimenti contrastanti che fa da stendardo della 'crescente tensione' dei tifosi di una e dell'altra compagine in attesa della partita, in programma per le 20.45.

Da un lato la capolista, reduce da 11 vittorie consecutive tra campionato e coppe, in corsa spietata verso il Tricolore e la seconda stella; dall'altro il Genoa di Gilardino, ancora alle prese con una salvezza da conquistare, una classifica che conta più squadre sopra che sotto, al netto però di una discreta stagione che ha visto fermare diverse big tra cui proprio l'Inter. L'ultimo passo falso commesso dai nerazzurri infatti risale proprio alla trasferta del Ferraris contro i rossoblu nella gara d'andata.