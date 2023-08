Quali sono le squadra che si giocheranno lo scudetto? Incalzato da MilanNews.it, Walter Novellino vede una lotta tra le due milanesi e la Juventus: "Vedo il Milan favorito insieme all’Inter - ammette -. Poi mi sembra che anche la Juve sia messa molto bene. Il Napoli? Tanti lo decantano, ma a me non convince in chiave tricolore. Tra le papabili, inserisco anche l’Atalanta".