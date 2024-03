L'avvocato Eduardo Chiacchio, intervistato da Sportitalia, applaude la decisione del Giudice Sportivo di assolvere Francesco Acerbi: "Credo alla buona fede di Juan Jesus e lo crede anche il Giudice che fa un passaggio preciso. Se non credesse a questa fede avrebbe dovuto prendere provvedimenti nei suoi confronti. Decisione ineccepibile perché in giustizia sportiva basta un indizio appena superiore alla media probabilità, in questo caso non si è giunto neppure all’indizio serio e concordante che poteva portare a una condanna. In questo caso non c’è stata la prova, video o filmato".

Chiacchio evidenzia altri due aspetti: "E’ mancata anche la testimonianza, tutto ciò non è emerso e l’assoluzione è stata inevitabile sotto il profilo tecnico. Giusta l’assoluzione. Infine, credo ci sia stata superficialità: in tutti gli interrogatori della Procura Federale, il tesserato può farsi assistere”.