L'agente di Jonathan David è in Italia e ha parlato con Milan e Inter. Lo afferma tramite un post su X il giornalista Nicolò Schira che spiega: "Entrambi i club hanno mostrato interesse per l'attaccante del Lille, che lascerà il suo club durante la finestra estiva di mercato monitorando i possibili sviluppi".

Quello per il canadese è un interesse di lungo corso in casa nerazzurra: "Piero Ausilio apprezza Jonathan David da molti anni. L'attaccante canadese è nella lista dell'Inter come possibile sostituto di Marcus Thuram, che potrebbe essere ceduto qualora arrivasse un'offerta molto ricca perché si tratterebbe di una plusvalenza clamorosa. Anche gli scout del Milan hanno osservato David diverse volte nelle ultime due stagioni"