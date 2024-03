Finisce in partita la sfida tra Napoli e Torino che ha aperto la 28esima giornata di Serie A. Succede tutto nella ripresa e in soli tre minuti: prima il gol di Kvaratskhelia, poi la super rovesciata di Sanabria che non lascia scampo a Meret.

Il Napoli perde una grande occasione per avvicinarsi alle posizioni più alte in classifica, salendo solo a quota 44 punti. Sei punti in meno per il Torino di Juric che esce dal Maradona al termine di una grande prova.