Intervistato da DAZN dopo la sconfitta contro la Fiorentina, il tecnico della Juventus Massimiliano Allegri ha detto la sua anche sul duello a distanza per lo Scudetto di domani: "Domani sarà bella, purtroppo non ci siamo noi. Dopo cinque anni è la prima volta e non sono molto contento... Il Milan non vince da quando c'ero io in panchina! Sarà comunque una giornata di passione, sono un po' invidioso. Ora dovremo lavorare per avvicinare chi è davanti e rubare loro i punti che ci distanziano".