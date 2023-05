In occasione della trasferta a Roma per la sfida valida per la 34esima giornata di Campionato, i calciatori dell'Inter sono stati protagonisti di un emozionante Meet&Greet con alcuni partner nerazzurri. Gli ospiti di Attal, Cerba, Kopron, La Molisana, Locauto, Nike, San Bernardo, Socios e Volvo hanno avuto l'opportunità di incontrare dal vivo Dumfries, De Vrij, Asllani e Bellanova per una sessione esclusiva di foto e autografi. Lo evidenzia il sito ufficiale del club nerazzurro.