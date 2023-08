Sono in vendita i biglietti per Inghilterra-Italia, incontro valido per le qualificazioni a EURO 2024 in programma martedì 17 ottobre al ‘Wembley Stadium’ di Londra (ore 19.45 locali, 20.45 italiane). I tagliandi possono essere acquistati sul sito figc.vivaticket.it fino alle ore 12 di mercoledì 27 settembre.

PREZZI DEI BIGLIETTI

Category 1: € 102

Category 2: € 82

Category 3: € 63

Category 4: € 49

Disabili non deambulanti: € 49