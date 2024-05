Tuttosport mostra oggi dei dati che dimostrano come in Italia ci sia una carenza di bomber. Lo dimostra il fatto che Lautaro Martinez è l'unico ad aver sforato quota 20 reti in stagione. Negli ultimi dieci tornei è successo soltanto una volta che il secondo classificato non fosse arrivato a quota venti ed era Dybala nel 2015/16. In più, da quanto sono state introdotte le venti squadre in A nessuno era mai arrivato secondo segnando solo 16 gol. L'ultimo a segnare così poco e arrivare secondo fu Matthaus nel 1990/91.