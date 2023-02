A quasi una settimana dalla vittoria del derby contro i cugini del Milan, sempre più in crisi, l'Inter di Simone Inzaghi ha già voltato pagina e concetra tutti i suoi pensieri sulla prossima sfida in programma per lunedì prossimo contro la Sampdoria. A Marassi i nerazzurri hanno da confermare il trend positivo, spezzando il tabù trasferte, ostacolo rivelatosi invalidante in questa parte di stagione: "Nonostante le 4 vittorie nelle ultime 6 gare lontano dal Meazza è da quasi 11 mesi, aprile dello scorso anno con la Juve, che la porta dell’Inter non rimane imbattuta quando ci si sposta da Milano con una fragilità difensiva in decisa controtendenza rispetto a quando la squadra non gioca davanti ai propri tifosi" si legge sul sito di Sky Sport che però sottolinea il punto forte della squadra di Inzaghi: "Nessuna squadra, Napoli escluso, in campionato ha segnato quanto l’Inter con un reparto che spesso ha dovuto far a meno di elementi fondamentali come Correa e Lukaku".