Vince 2-0 l'Albania nell'amichevole disputata contro la Bulgaria. Decidono la sfida i timbri del centrocampista classe '96 Laci, in forze allo Sparta Praga, e di Muci. Asllani è rimasto in campo per 90' (sostituito nel finale da Ramadani): momento davvero positivo per la nazionale albanese, che ha vinto cinque delle ultime sei partite. Dopo le affermazioni con Polonia e Repubblica Ceca nelle qualificazioni agli europei (in testa al girone, davanti proprio alla Repubblica Ceca, ndr), ecco l'acuto in amichevole.