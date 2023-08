Dopo le improvvise dimissioni di Roberto Mancini da ct della Nazionale italiana e all'indomani del 'teatrino' Spalletti, la Gazzetta dello Sport esordisce con un nome nuovo ma non troppo. Nell'analisi della Rosea sui "dubbi e tormenti che Spalletti sta vivendo con fastidio" ma anche De Laurentiis e Gravina, soprattutto di quest'ultimo mosso dalla necessità di trovare un degno sostituto nell'immediatezza che si aspetta una risposta dall'allenatore campione d'Italia entro oggi o al massimo domani, spunta il nome di Antonio Conte: nel caso la via che porta a Certaldo dovesse interrompersi "Gravina dovrà percorrere con decisione la strada alternativa: quella che porta ad Antonio Conte, che ovviamente sarebbe tutt'altro che una seconda scelta, ma allo stesso tempo è un'ipotesi in partenza più complessa. L'ex c.t. ha già dato, e rinnovato, la sua disponibilità a valutare un nuovo eventuale incarico: lui ha già guidato l'Italia, al contrario di Spalletti, e l'esperienza gli è rimasta dentro come l'amore per la Nazionale.

Però riallacciare certi fili non sarà per forza automatico. Gravina con Spalletti ha già parlato praticamente di tutto ed è d'accordo su tutto, anche se non è stato affrontato il discorso del ruolo da supervisore delle tre principali nazionali che era stato concordato con Mancini. Con Conte invece ci sarebbero ancora da affrontare varie questioni. E il tempo stringe, molto".