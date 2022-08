Dopo tante entrate è tempo delle cessioni in casa Inter. La società nerazzurra ha registrato nelle ultime ore l’addio di Valentino Lazaro, passato al Torino, in attesa della risoluzione del contratto di Alexis Sanchez. Dopo queste operazioni minori potrebbe essere la volta di un’uscita pesante e nelle ultime ore si stanno facendo insistenti le voci di un interessamento delle big di Premier per l’olandese Denzel Dumfries. Secondo i betting analyst di Planetwin365 l’addio del laterale destro di Inzaghi entro il 31 agosto è sempre più probabile, con la quota scesa a 2,20 rispetto al 2,85 della scorsa settimana.