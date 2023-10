"Un gol meraviglioso in una gara importantissima, il potente destro di Marcus Thuram sotto l'incrocio dei pali" segnato al Milan durante il derby finito 5-1 per i nerazzurri. Secondo i supporters nerazzurri è quello del francese il gol più bello del mese di settembre messo a segno dalla squadra di Simone Inzaghi. "I tifosi hanno votato sulle nostre Instagram stories e scelto il capolavoro dell'attaccante nerazzurro per il GOAL OF THE MONTH: un gesto tecnico da rivedere e da apprezzare" si legge su Inter.it.