La Juventus ci ricasca: il Giudice Sportivo ha multato il club bianconero per 15mila euro a causa dei cori dei propri tifosi durante la partita contro il Napoli. Cori coi quali hanno bersagliato, oltre ai tifosi partenopei, anche l'arbitro dell'incontro Michael Fabbri. Il lancio di fumogeni dei quali si sono resi protagonisti durante le gare contro Atalanta e Spezia costano rispettivamente 10mila e 8mila euro di multa a Roma e Sampdoria; 5mila euro, infine, per Lazio, Atalanta e Milan.

Passando ai giocatori, sono stati fermati per un turno Marco Davide Faraoni dell'Hellas Verona e Leonardo Sernicola della Cremonese; squalifica di un turno con ammenda di 5mila euro per Marco Landucci, vice di Massimiliano Allegri, per avere rivolto al tecnico del Napoli Luciano Spalletti epiteti offensivi e minacciosi. Settima sanzione per l'interista Nicolò Barella.