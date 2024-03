Gilmar Rinaldi, ex dirigente della Nazionale Brasiliana e agente punto di riferimento del mercato in Brasile, ha parlato ai microfoni di TMW di Bento, portiere dell'Athletico Paranaense accostato all'Inter.

"E' un buon portiere ed è pronto per l’Italia. Adesso in Brasile abbiamo ottimi portieri ben allenati. Ovviamente l’Inter ha Sommer, ma Bento è un buon portiere - le sue parole -. Perché non arrivano più talenti brasiliani in Italia? Non ho una spiegazione. Il mercato però è cambiato: adesso i brasiliani vanno più altrove. Forse le squadre italiane lavorano in altro modo. Perché i talenti li abbiamo”.