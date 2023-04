Ennesima vittoria di 'corto muso' per la Juventus, reduce dall'1-0 sullo Sporting Lisbona firmato da Federico Gatti. Il man of the match dello Stadium si sofferma ai microfoni di Sky Sport per analizzare il successo bianconero in Europa League, tenendo comunque alta la guardia: "Abbiamo trovato una squadra forte. Quello di oggi è soltanto un piccolo passo, al ritorno sarà durissima. Lottiamo su ogni pallone, anche se Perin ci ha salvati all'ultimo secondo: con l'Inter (in Coppa Italia, ndr) abbiamo preso gol all'ultimo mentre oggi ci è andata bene, ma non possiamo rischiare così tanto".