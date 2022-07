Ospite negli studi di Sky Sport, Fabio Galante si sofferma ad analizzare anche la rosa dell'Inter e le griglia di partenza per la lotta allo scudetto: "Forse l’Inter è ancora la favorita, ma la Juventus quest’anno ha solidità e sta facendo un mercato mirato - esordisce l'ex difensore -. L’anno scorso è stato bravo il Milan, l’Inter è andata vicino a vincere ma ha avuto qualche passaggio a vuoto e i rossoneri ne hanno approfittato. L’Inter, con il ritorno di Lukaku che è un acquisto formidabile per tutto, è ancora più forte. Skriniar? Ho una piccola speranza che rimanga perché Bremer non è arrivato".