L'ex portiere di Inter, Parma e Fiorentina Sebastien Frey ha commentato per TV Play l'abbinamento degli ottavi di Champions League tra Inter e Atletico Madrid: "Per l’Inter non sarà facile affrontare l’Atletico Madrid, avrei preferito per i nerazzurri il Barcellona e addirittura anche il Manchester City. Al Civitas Metropolitano sarà una battaglia, l’Inter dovrà provare a mettere un’ipoteca sulla qualificazione già nella gara di andata".