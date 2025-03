Dopo averle affrontate nel giro di poche settimane, rimediando due sconfitte col medesimo punteggio, Raffaele Palladino, allenatore della Fiorentina, viene interpellato sul duello Scudetto tra Inter e Napoli nel corso della conferenza stampa successiva al match del Maradona. Questo il responso del tecnico gigliato: "Sono due squadre fortissime, se la giocheranno fino all'ultimo secondo. Il Napoli ha qualcosa in più, sia per il calendario che per il fatto di giocare solo una volta a settimana."