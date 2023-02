Paolo Zanetti, tecnico dell'Empoli, è intervenuto in conferenza stampa dopo la sconfitta rimediata nel pomeriggio contro il Napoli di Luciano Spalletti. "Questo momento fa un campionato a parte e lo dimostra la classifica - le sue parole -. Questo Napoli può arrivare in fondo anche in Champions perché in Serie A non c'è discussione. I loro obiettivi possono diventare ancora più ambiziosi, in Europa non vedo squadre molto superiori al Napoli".