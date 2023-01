Gara inaugurale dell'anno da champagne per l'Inter di Simone Inzaghi che apre il 2023 con una grandissima vittoria ai danni del Napoli, primo della classe, e riapre un piccolo spiraglio per la corsa scudetto alla quale i nerazzurri danno un segnale inequivocabile con il gol vittoria di Edin Dzeko di questa sera. A commentare i tre punti è proprio l'attaccante numero 9 che a Inter TV parla da solito leader: "Aspettavamo da tanto tempo questa partita. Dopo l’Atalanta si parlava, si scriveva… E noi l’abbiamo fatta nel migliore dei modi e l’abbiamo portata a casa che era la cosa più importante".

Sul movimento fatto durante il gol:

"Quel movimento sul primo palo ha fatto sicuramente la differenza ma il cross di Dimarco… È stato davvero un cecchino. Poi c’è da fare i complimenti a tutta la squadra, a Mkhytarian per quella palla lunga e cambio gioco. Noi eravamo lì, tutta la squadra, dall’inizio. Cercavamo solo di poter vincere. Sapevamo che il Napoli è una squadra che palleggia molto, gli abbiamo lasciato la palla, però riguardando le occasioni abbiamo meritato di vincere questa partita".

Come è andata questa prima volta con Lukaku?

"Abbiamo corso tanto, anche Romelu si è abbassato molto ad aiutare la squadra. Era l’unico modo per vincere questa partita, abbiamo sofferto molto. Poi alla fine avevo un po’ di crampi, ci sta alla prima partita, e anche il campo era pesantino. Con Romelu mi trovo molto bene come con gli altri due attaccanti, la squadra ha bisogno di tutti dall’inizio alla fine. Abbiamo vinto una partita importantissima e portiamo a casa tre punti importantissimi che ci danno fiducia per il futuro".