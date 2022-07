"La recompra c'è sempre stata, non è stata reinserita - ha sottolineato Gravina -. Non è stato minato il riferimento normativo che avevo voluto per bloccare eventuali fasi delle plusvalenze. Abbiamo solo sei situazioni aperte. È stato chiesto dalla Lega di A il diritto di recompra non solo a titolo definitivo, ma anche a titolo provvisorio come avviene in altri Paesi. Oggi scriveremo la norma per farla entrare in sintonia, ma quel blocco previsto resta. Non ci sono molte risorse finanziarie disponibili e molte società stanno investendo su prestiti, ma alcune vorrebbero garantire ai giovani di giocare in altre realtà e allo stesso tempo avere un sistema di garanzia per evitare casi eclatanti. Pensate a Zaniolo, Esposito e Gnonto, ceduti a pochissimo e che poi hanno avuto un'esplosione".