Uomo copertina della vittoria al fotofinish dell'Inter a Udine, Davide Frattesi ieri ha messo a segno il settimo gol in 35 presenze in nerazzurro, numeri che fanno dell'ex Sassuolo un giocatore più che mai decisivo, se si pensa anche ai 3 assist sfornati (media di gol o assist ogni 124 minuti). Statistiche che Alessandro Diamanti ha commentato così nel suo intervento per Radio TV Serie A: "Come primo anno è più che positivo. L'Inter ha preso Frattesi perché è un giocatore da Inter".