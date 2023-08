Il giornalista Gianluca Di Marzio, esperto di mercato di Sky Sport, ha parlato così nel corso di un botta e risposta ai microfoni di 'The Transfer Show International', rilasciando alcune dichiarazioni anche su Benjamin Pavard: "Perché dovrebbe andare all'Inter? Perché Milano è una città meravigliosa, abbiamo la moda e si mangia benissimo qui in Italia. Lui vuole venire qui perché l’Inter è innanzitutto la squadra vicecampione d’Europa e in questo momento è una squadra importante. I nerazzurri vogliono Pavard da un anno, ancor prima che scadesse il contratto di Skriniar e durante questa stagione ha continuato a parlare con Benjamin".

E ancora: "L’accordo si avvicina e Chalobah potrebbe essere la pedina fondamentale per sbloccare tutto. Questa sera l’Inter è molto ottimista sull’arrivo di Pavard già nei prossimi giorni", ha concluso.