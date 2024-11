Questa Serie A è più aperta che mai, anche secondo Luigi Delneri. Intervistato dal Messaggero Veneto per analizzare la stagione dell'Udinese, l'ex allenatore si lascia andare anche ad un commento sulla lotta scudetto che vede coinvolte più squadre: "Una bella mischia, anche il Milan può tornarci - dice Delneri -. Se non si sgretola qualcuna, vedo favorite Napoli, Inter e Juventus. L'Atalanta non ancora".