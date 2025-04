Intervenuto negli studi di Sky Sport, il giornalista Paolo Condò analizza la prova non senza ombre offerta dal Barcellona al Westfalenstadion:

"Il Borussia Dortmund esce a testa alta - ha esordito la firma del Corriere della Sera -, mentre il Barcellona dimostra di non essere affatto una squadra imbattibile. Il vantaggio ampio dell’andata ha forse fatto perdere un po’ di tensione ai catalani, che in certi momenti sono apparsi completamente in balia del Dortmund. Ora in semifinale avranno ancora l’andata in casa e il ritorno in trasferta… a buon intenditor, poche parole", ha concluso.