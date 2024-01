"Oggi segnerebbe cinquanta gol a stagione. Forza, tecnica, leadership. Ho sempre sostenuto che era un dio, il nostro dio. Vincere uno scudetto a Cagliari significava vincerne cinque a Milano o a Torino. Se non gli avessero spezzato due volte la gamba, avremmo vinto molto di più". E' il ricordo i Comunardo Niccolai, difensore centrale del Cagliari campione d'Italia nel 1970, per Gigi Riva, in un'intervista pubblicata oggi sul Corriere della Sera.