Interpellato da 'La Nuova Sardegna', Fulvio Collovati ha parlato anche dell'ottica nerazzurra, con lo scudetto sempre più vicino dopo il blitz di Udine: "Scudetto Inter nel derby? L’Inter domina il campionato. Il Milan in questo momento è la squadra più in forma. Si può verificare e i tifosi nerazzurri sarebbero felicissimi. Ma i rossoneri non stendono un tappeto".