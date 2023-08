La passione per l'Inter in Cina non ha limiti e nelle scorse ore è stata annunciata la nascita del 50esimo Inter Club nazionale. Si tratta dell'IC Yantai e per celebrarne l'esordio l'Inter ha diffuso in rete un video in cui i vari Marko Arnautovic, Kristjan Asllani e Denzel Dumfries si complimentano (rigorosamente in inglese) e danno informazioni di servizio per la membership.