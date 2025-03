Dopo l'importante 2-0 del De Kuip nel primo atto, l'Inter si prepara ad ospitare il Feyenoord a San Siro per il ritorno degli ottavi di finale di Champions League. Inter-Feyenoord è in programma martedì 11 marzo alle ore 21 e il match sarà trasmesso in esclusiva su Sky e NOW e in streaming su Sky Go e NOW TV.