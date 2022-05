C'è ottimismo da parte sua sulla decisione della Corte di Giustizia? Pensate di penalizzare Juventus, Barcellona e Real Madrid? "Prima di tutto, quel progetto è stato tutto tranne che 'super'. Ed è finito. Loro possono fare tutto quello che vogliono, adesso è un affare loro. Sono sicuro che, sia sotto l'aspetto legale sia sotto quello morale, abbiamo ragione noi. Sono sicuro che vinceremo alla Corte di Giustizia. Loro utilizzano come tema chiave il fatto che la UEFA ha il monopolio. E noi abbiamo risposto loro che la UEFA il monopolio non ce l'ha. Se vogliono, possono giocare in una loro competizione. È strano però che vogliano un loro torneo ma contemporaneamente vogliano giocare nel nostro, di torneo. Ad ogni modo, per me questo è un argomento chiuso. Magari qualcuno vuole insistere, ma c'è anche qualcuno che continua a insistere sul fatto che la Terra sia piatta, quindi...".

Sulla Conference League.

"Sono super soddisfatto della Conference League. All'inizio c'erano tanti cosiddetti 'esperti' di calcio che dicevano che sarebbe stata una competizione non importante. Adesso in finale sono arrivate due squadre che possono giocare facilmente in Champions League. La UECL è un torneo molto difficile. Non vedo l'ora di godermi la finale, anche se qualcuno dice che lo stadio che la ospiterà è troppo piccolo. Però meglio che ci siano stadi piccoli ma pieni di tifosi realmente interessati piuttosto che avere grandi stadi vuoti. Per questo sono molto contento di questa competizione e ritengo che sia stata una buona idea".

Su José Mourinho.

"Mourinho è una figura interessante. Abbiamo un rapporto molto buono. E ricordo molto bene quando in occasione della consegna dell'Europa League (ai tempi dello United, ndr) gli ho indicato il trofeo, lui mi mostrò la mano con tre dita. E ha continuato a mostramela mentre mi veniva incontro. Gli ho chiesto cosa intendesse con quel gesto, e lui: “Ho ricevuto un trofeo UEFA da tre presidenti diversi: Johansson, Platini e Ceferin. Sono l'unico'. Lui è una bella persona, sono sicuro che stia guardando avanti, concentrato sulla finale e metterà tutta la sua energia per provare a essere il primo allenatore a vincere La Conference League. Perché ad ogni modo sarà una finale storica per entrambe le squadre. Il club che vincerà sarà il primo della storia a vincere questo trofeo".