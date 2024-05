Sulla rivoluzione ufficializzata quest'oggi in casa Inter si pronuncia ai microfoni di Tutto Mercato Web anche Dario Canovi: "Che la famiglia Zhang fosse in crisi economica non dipende dal calcio ma da ciò che è successo in Cina. Era prevedibile. Ma chi ha subentrato ha più soldi della vecchia proprietà e ha tutto l’interesse che la squadra vada bene. I fondi entrano per comprare e rivendere. Da un punto di vista calcistico fossi un tifoso dell’Inter sarei comunque tranquillo".