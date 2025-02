Non vede l'ora che cominci la sfida tra Juventus e Inter l'ex nerazzurro Ezequiel Schelotto. Il Galgo, nonostante la sua esperienza con l'Inter non sia stata particolarmente felice al di là di un gol segnato nel derby contro il Milan, ha comunque mantenuto i colori nerazzurri nel proprio cuore e veste i panni del tifoso per la gara di questa sera, dando a tutti i suoi follower su X un messaggio eloquente: "Oggi mi sono svegliato molto carico", scrive indossando la maglia della stagione 2012-2013.