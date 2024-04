Tommaso Berni riassume ai microfoni di Radio Sportiva i meriti dell'Inter nella conquista dello scudetto della seconda stella. "Hanno creato un ambiente e un gruppo fantastico raggiungendo un traguardo incredibile. La mano di Inzaghi è netta, questo è l'inizio di un grande percorso con una società importante come l'Inter. Sono contentissimo per lui, squadra, dirigenza e tifosi che hanno raggiunto questo traguardo - dice Berni - Società e dirigenza hanno fatto un lavoro incredibile, hanno portato giocatori di grande spessore umano e tecnico. Hanno cambiato dodici giocatori a inizio anno, pochi credevano che l'Inter potesse conquistare e soprattutto dominare questo scudetto giocando un calcio spettacolare".

"Tutto parte dalla società - prosegue Berni - Quando ci sono persone super preparate come Marotta diventa tutto più facile, ma non è mai scontato portare giocatori così importanti a parametro zero. La storia di Marotta parla chiaro, si è vista anche all'Inter perché ha creato e messo in piedi una squadra fantastica e molto competitiva. La stessa finale di Champions lo scorso anno poteva avere un esito differente. Il percorso europeo di quest'anno? Purtroppo è andata così, ai rigori è un lancio della monetina. Dispiace perché tutti sapevano dell'importanza e della possibilità di giocarsela fino alla fine, ma hanno raggiunto un traguardo storico dominando un campionato non facile. Futuro? Credo che la società abbia già un po' risposto dicendo che è difficile rinunciare a qualche pedina importante quando si va bene. Hanno iniziato un ciclo con interisti veri, professionisti esemplari. Credo il percorso sia appena cominciato".

Da portiere a portiere, Berni promuove Sommer. "Si torna sempre al discorso della dirigenza e dello staff. Hanno puntato su un portiere di grande esperienza. E' difficile arrivare in un calcio nuovo ed essere così dominante e presente, partecipe nella vittoria. Merito a lui, società e mister, ma anche a tutta la squadra che ha creato una sintonia importante. Tante gare senza subire gol non sono un caso. Festa a San Siro? Mi sono goduto parte della festa negli spogliatoi con gli ex compagni, avendo due bambini piccolini sono poi tornato a casa ma è stato molto emozionante stare lì con la marea nerazzurra. Sono riuscito ad andare via un attimo prima di restare bloccato fino a notte fonda... Scudetto nel derby? Rimarrà nella storia, dà un valore aggiunto enorme. E' incredibile, non era mai successo".