Sabato a Istanbul il Manchester City avrà la possibilità, battendo l'Inter, di realizzare il Treble. Impresa che in Inghilterra è riuscita solo al Manchester United. E proprio in tema di Red Devils, una delle loro icone David Beckham ha tenuto a sottolineare un aspetto per prendere le distanze dai rivali cittadini: "C'è solo un club che può vincere la prima volta, e noi siamo stati quel club. Eravamo tutti giocatori locali che avevano vissuto e respirato lo United fino in fondo e poi per vincere il Treble. Il modo in cui l'abbiamo vinto, e anche per la prima volta, non si può più fare".