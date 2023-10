Nel corso di una diretta su Twitch, l'attaccante dell'Adana Demirspor Mario Balotelli risponde a una domanda molto specifica: "Chi sceglierei tra Inter, Milan e Juventus? Tutti sanno del mio affetto per il Milan, ma sono diventato un calciatore importante all'Inter e ho amore anche per quei colori. Se mi dovessero dire quale squadra scegliere tra Milan, Inter e Juve io andrei dai rossoneri. Il progetto del Milan secondo me è più forte e futuribile di tutti in Serie A", l'ammissione dell'italiano.