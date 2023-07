Vittoria per 5-3 dell'Arsenal sul Barcellona nell'amichevole di questa notte (ora italiana), partita durante la quale non è mai sceso in campo Folarin Jerry Balogun, escluso addirittura dalla distinta. L'attaccante classe 2001, fortemente accostato all'Inter, non era neppure in panchina nella gara di questa mattina contro i catalani, un'esclusione che sembra suonare come un campanello di mercato da non sottovalutare, specie perché arriva dopo le parole del tecnico dei Gunners che sembrano già tracciare la strada per l'addio.