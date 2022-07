Ospite sulle frequenze di Al Aire Libre PM, Xabier Azkargorta, ex ct della Nazionale cilena, ha preso le difese di Alexis Sanchez, attaccante dell'Inter con le valigie in mano ma su cui rimane un grosso punto interrogativo in merito al suo futuro sportivo: "E' un giocatore d'élite, deve lottare per questo. Avrà tempo per lasciarsi il calcio giocato alle spalle, diventare un allenatore o qualunque cosa voglia essere. Ma fino a che è un giocatore d'élite, deve tener duro".